Тутберидзе не сможет сопровождать Петросян во время выступлений российской фигуристки на Олимпиаде

«Госпожа Тутберидзе была аккредитована на зимние Олимпийские игры 2026 года по своему грузинскому паспорту в качестве тренера НОК Грузии, и поэтому никакой проверки не требовалось. Как и на всех Олимпийских играх, во время тренировок спортсмены по фигурному катанию могут обратиться за советом к другим тренерам, которых они хорошо знают. Аналогичная ситуация произошла с другим нейтральным спортсменом, выступающим в фигурном катании, которому во время тренировок помогал тренер, аккредитованный НОК США (Рафаэль Арутюнян присутствовал на тренировке Петра Гуменника. — Sport24). Во время самих соревнований спортсменов могут тренировать только аккредитованные представители их команд», — заявили ТАСС в пресс-службе МОК.