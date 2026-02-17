Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тутберидзе не сможет сопровождать Петросян во время выступлений российской фигуристки на Олимпиаде

Тренер Этери Тутберидзе не сможет сопровождать российскую фигуристку Аделию Петросян во время выступлений на Олимпийских играх в Милане, сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Источник: Sport24

Заслуженный тренер России была аккредитована на Игры в Италии по грузинскому паспорту.

Ранее в МОК подтвердили, что Тутберидзе имеет право помогать Петросян на Играх.

«Госпожа Тутберидзе была аккредитована на зимние Олимпийские игры 2026 года по своему грузинскому паспорту в качестве тренера НОК Грузии, и поэтому никакой проверки не требовалось. Как и на всех Олимпийских играх, во время тренировок спортсмены по фигурному катанию могут обратиться за советом к другим тренерам, которых они хорошо знают. Аналогичная ситуация произошла с другим нейтральным спортсменом, выступающим в фигурном катании, которому во время тренировок помогал тренер, аккредитованный НОК США (Рафаэль Арутюнян присутствовал на тренировке Петра Гуменника. — Sport24). Во время самих соревнований спортсменов могут тренировать только аккредитованные представители их команд», — заявили ТАСС в пресс-службе МОК.

Короткая программа на Олимпиаде у фигуристок запланирована на 17 февраля, произвольная — на 19 февраля.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше