Роман Ротенберг: «Хотим, чтобы Петросян добилась максимального результата. Пожелаем удачи — мы все будем болеть и смотреть»

Короткая программа на олимпийском турнире у фигуристок пройдет 17 февраля.
"Конечно, мы [с семьей] смотрим Олимпиаду, следим за всеми, смотрели и все мужское одиночное катание, поддерживали наших ребят [в других видах].
Конечно, сегодня будем смотреть. Вообще за всеми следим, за Алиной Загитовой, за Камилой Валиевой, за Аделией Петросян сейчас. Смотрим, всех поддерживаем.
Хотим, чтобы Аделия сегодня добилась максимального результата. Пожелаем удачи, мы все будем болеть и смотреть", — сказал Роман Ротенберг.
