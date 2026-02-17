Тарасова считает, что Петросян сильно откатала короткую программу на ОИ

«Потрясающе откатала! Она сделала максимум из того, что делает в своей программе, — сказала Тарасова. — Очень хорошие оценки получила. Она очень хорошо и сильно катала, прибавила во вращениях, она просто из каждого элемента выжала максимум. Я не помню такого катания. Больше не буду хвалить, а то еще кататься».