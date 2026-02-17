Тарасова считает, что Петросян сильно откатала короткую программу на ОИ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян сильно откатала короткую программу на Олимпиаде в Италии. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Петросян получила 72,89 балла.
«Потрясающе откатала! Она сделала максимум из того, что делает в своей программе, — сказала Тарасова. — Очень хорошие оценки получила. Она очень хорошо и сильно катала, прибавила во вращениях, она просто из каждого элемента выжала максимум. Я не помню такого катания. Больше не буду хвалить, а то еще кататься».
Россиянка выступала в короткой программе под вторым номером. Всего в короткой программе выступят 29 фигуристок. Произвольную программу спортсменки представят 19 февраля.
