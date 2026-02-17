Ричмонд
Железняков о прокате Петросян: «Надо так же бомбануть в произвольной программе. Не думать о баллах, а идти и заряжать по полной»

Хореограф Алексей Железняков считает замечательным прокат Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде в Милане.

Россиянка получила 72,89 балла, сейчас она лидирует.

"Замечательный прокат! Я очень рад за Аделю! В восторге от того, что она сделала. Конечно, без элемента ультра-си, но это очень достойно. Лучше откататься так, но чисто, с таким настроением и настроем.

Надо выходить и так же бомбануть в произвольной программе! Не нужно думать о баллах, а нужно идти и заряжать по полной — делать все, чему научили тебя твои тренеры, наставники, чему научилась сама", — сказал Железняков.

«Шикарные впечатления, умничка! С таким настроем нужно и на “произволку” выходить, Аделя была заряжена, катала в свое удовольствие. И низкий поклон нашим болельщикам. Слышно, какая сильная поддержка.

И ещё, принесите мне валерьянки«, — цитирует Железнякова “Матч ТВ”.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше