Лью об Олимпиаде-2026: «Мне не нужна медаль, я просто хочу быть здесь. Хочу показать людям, что я буду делать»

После короткой программы Лью идет на 3-м месте с 76,59 баллами.
"Чем эта Олимпиада отличается от Пекина-2022? Честно говоря, даже не могу описать, насколько все иначе. Хотя бы тем, что моя семья и друзья здесь, что нет ковида, что я здесь с программами, которые люблю и которыми горжусь, и в платьях, которые мне нравятся. Я очень уверена в себе и очень рада, что нахожусь на том этапе, на котором я сейчас.
Что касается баллов… Это ничего не изменит, верно? Надеюсь, что нет. Я по-прежнему выступаю для всех людей, и я надеюсь, что оценки или место не повлияют на то, как люди меня воспринимают.
Я в восторге от своего нового платья для произвольной программы, мне не терпится представить его. И я очень хочу, чтобы меня пригласили на олимпийский гала-концерт — у меня классная показательная программа, которая практически готова.
Мне не нужна медаль. Я просто хочу быть здесь. Мне нужно здесь присутствовать, нужно показать людям, что я буду делать.
Прокат Эмбер Гленн? О боже, она через столько прошла, и она, черт возьми, так много работала. Честное слово, она такая трудяга, и она многое преодолела. Все, чего я хочу — чтобы она была счастлива. Увидимся с ней позже", — сказала Лью.