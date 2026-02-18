Лью об Олимпиаде-2026: «Мне не нужна медаль, я просто хочу быть здесь. Хочу показать людям, что я буду делать»

"Чем эта Олимпиада отличается от Пекина-2022? Честно говоря, даже не могу описать, насколько все иначе. Хотя бы тем, что моя семья и друзья здесь, что нет ковида, что я здесь с программами, которые люблю и которыми горжусь, и в платьях, которые мне нравятся. Я очень уверена в себе и очень рада, что нахожусь на том этапе, на котором я сейчас.