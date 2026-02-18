Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петросян не заявила четверные прыжки в произвольную программу на Олимпиаде-2026

Петросян не заявила квады в произвольную программу на Олимпиаде.

Источник: РИА "Новости"

Российская фигуристка Аделия Петросян не заявила четверные прыжки в произвольную программу на Играх-2026 в Милане.

В заявке спортсменки — каскад тройной лутц — тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, секвенция тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель, каскад тройной флип — тройной тулуп, сольный тройной флип.

Реально исполненный контент может отличаться от заявки.

После короткой программы Петросян занимает 5-е место с 72,81 баллами. Лидирует японская фигуристка Ами Накаи (78,71), второй идет ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), третьей — американка Алиса Лью (76,59). Произвольные программы женщины представят 19 февраля.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше