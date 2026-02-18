Петросян не заявила четверные прыжки в произвольную программу на Олимпиаде-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян не заявила четверные прыжки в произвольную программу на Играх-2026 в Милане.
В заявке спортсменки — каскад тройной лутц — тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, секвенция тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель, каскад тройной флип — тройной тулуп, сольный тройной флип.
Реально исполненный контент может отличаться от заявки.
После короткой программы Петросян занимает 5-е место с 72,81 баллами. Лидирует японская фигуристка Ами Накаи (78,71), второй идет ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), третьей — американка Алиса Лью (76,59). Произвольные программы женщины представят 19 февраля.
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.