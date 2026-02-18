Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авербух о неучастии Гуменника в показательных выступлениях на Олимпиаде: «Исторически шестое место никогда не приглашали»

Серебряный призер Олимпиады-2002, чемпион мира и Европы в танцах на льду Илья Авербух в комментарии для «СЭ» отреагировал на отсутствие Петра Гуменника в составе участников показательных выступлений на Олимпиаде-2026.

Источник: AFP 2023

«Исторически шестое место никогда не приглашали на показательные выступления. Всегда принимали участие топ-5 фигуристов. Все остальное — спекуляция. Возможно, эта ситуация сложилась, потому что Малинин сначала не хотел принимать участие в показательных, а потом согласился. Хотя он вообще восьмое место занял. Но это решение организаторов. Первая пятерка обязательна, а остальные — по приглашению», — сказал Авербух «СЭ».

Ранее в Telegram-канале «Танцверанда», появился список фигуристов, которые приглашены на показательные выступления на Олимпиаде-2026, где отсутствует россиянин Петр Гуменник.

В число приглашенных попали Михаил Шайдоров, Юма Кагияма, Сун Сато, Ча Чун Хван, Адам Сяо Хим Фа, Илья Малинин и Даниэль Грассль.

14 февраля Okko сообщал, что Гуменник примет участие в показательных выступлениях. Шоу состоится 21 февраля, когда завершатся все олимпийские соревнования в фигурном катании.

23-летний спортсмен занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2026 с результатом 271,21 балла. В произвольной программе россиянин исполнил пять четверных прыжков.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше