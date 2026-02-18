Авербух о неучастии Гуменника в показательных выступлениях на Олимпиаде: «Исторически шестое место никогда не приглашали»

«Исторически шестое место никогда не приглашали на показательные выступления. Всегда принимали участие топ-5 фигуристов. Все остальное — спекуляция. Возможно, эта ситуация сложилась, потому что Малинин сначала не хотел принимать участие в показательных, а потом согласился. Хотя он вообще восьмое место занял. Но это решение организаторов. Первая пятерка обязательна, а остальные — по приглашению», — сказал Авербух «СЭ».