Авербух о неучастии Гуменника в показательных выступлениях на Олимпиаде: «Исторически шестое место никогда не приглашали»

«Исторически шестое место никогда не приглашали на показательные выступления. Всегда принимали участие топ-5 фигуристов. Все остальное — спекуляция. Возможно, эта ситуация сложилась, потому что Малинин сначала не хотел принимать участие в показательных, а потом согласился. Хотя он вообще восьмое место занял. Но это решение организаторов. Первая пятерка обязательна, а остальные — по приглашению», — сказал Авербух «СЭ».
Ранее в Telegram-канале «Танцверанда», появился список фигуристов, которые приглашены на показательные выступления на Олимпиаде-2026, где отсутствует россиянин Петр Гуменник.
В число приглашенных попали Михаил Шайдоров, Юма Кагияма, Сун Сато, Ча Чун Хван, Адам Сяо Хим Фа, Илья Малинин и Даниэль Грассль.
14 февраля Okko сообщал, что Гуменник примет участие в показательных выступлениях. Шоу состоится 21 февраля, когда завершатся все олимпийские соревнования в фигурном катании.
23-летний спортсмен занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2026 с результатом 271,21 балла. В произвольной программе россиянин исполнил пять четверных прыжков.