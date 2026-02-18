Олимпийский чемпион Шайдоров станцевал со Снуп Доггом в Милане — видео

Казахстанский фигурист с золотой медалью на шее и музыкант сделали совместное фото и немного потанцевали.
Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров встретился с американским рэпером Снуп Догом в Милане, где проходит Олимпиада.
Казахстанский фигурист с золотой медалью на шее и музыкант сделали совместное фото и немного потанцевали.
Снуп Догг присутствует на Олимпийских играх в Италии в качестве эксперта телеканала NBC.