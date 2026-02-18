Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпийский чемпион Шайдоров станцевал со Снуп Доггом в Милане — видео

Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров встретился с американским рэпером Снуп Догом в Милане, где проходит Олимпиада.

Источник: Getty Images

Казахстанский фигурист с золотой медалью на шее и музыкант сделали совместное фото и немного потанцевали.

Снуп Догг присутствует на Олимпийских играх в Италии в качестве эксперта телеканала NBC.