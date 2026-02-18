Камила Валиева: Никогда и не думала об окончании карьеры

«Я никогда и не думала об окончании карьеры, у меня просто не было возможности тренироваться. И сейчас я с большим удовольствием наконец-то занимаюсь своим любимым делом. Пока все прыжки 50 на 50. Они довольно тяжелые. На мой взгляд, не хватает накатанности, напрыганности, поэтому работать и еще раз работать», — сказала Валиева во время мастер-класса от ДоброFON.