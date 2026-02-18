Ричмонд
Камила Валиева: Никогда и не думала об окончании карьеры

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свое возрващение в спорт после допинговой дисквалификации.

Источник: ДоброFON

«Я никогда и не думала об окончании карьеры, у меня просто не было возможности тренироваться. И сейчас я с большим удовольствием наконец-то занимаюсь своим любимым делом. Пока все прыжки 50 на 50. Они довольно тяжелые. На мой взгляд, не хватает накатанности, напрыганности, поэтому работать и еще раз работать», — сказала Валиева во время мастер-класса от ДоброFON.

31 января и 1 февраля Валиева приняла участие в чемпионате России по прыжкам. Эти соревнования стали для фигуристки первыми после завершения срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, который истек 25 декабря 2025 года.