«Я в шоке». Туктамышева сфотографировалась со Снуп Доггом на Олимпиаде

Они встретились на Олимпиаде-2026 в Милане, где Туктамышева работает корреспондентом Okko. Снуп Догг присутствует на соревнованиях в качестве эксперта телеканала NBC.
«Я в шоке», — написала фигуристка.
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала фото и видео с рэпером Снуп Доггом.
Они встретились на Олимпиаде-2026 в Милане, где Туктамышева работает корреспондентом Okko. Снуп Догг присутствует на соревнованиях в качестве эксперта телеканала NBC.
«Я в шоке», — написала фигуристка.