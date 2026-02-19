Ричмонд
«Я в шоке». Туктамышева сфотографировалась со Снуп Доггом на Олимпиаде

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала фото и видео с рэпером Снуп Доггом.

Источник: Спортс"

Они встретились на Олимпиаде-2026 в Милане, где Туктамышева работает корреспондентом Okko. Снуп Догг присутствует на соревнованиях в качестве эксперта телеканала NBC.

«Я в шоке», — написала фигуристка.