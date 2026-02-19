Экс-россиянка Сенюк о прокате на ОИ: «Произвольная вообще не получилась. Я и программу напутала, и была в стрессе»

Еще вчера, я так понимаю, не особо кто рассчитывал, что я пойду в произвольную. Я позвонила, спросила, что у меня с авторскими правами, на что мне ответили: «Они работают над этим». Что значит «они работают над этим», если мне катать сегодня? Из-за этого я и программу напутала, и была в стрессовом состоянии. Несмотря на то, что разминка прошла идеально, ощущение, что у меня просто не хватило сил в сегодняшнем прокате.