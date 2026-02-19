Мария Сенюк: «Произвольная вообще не получилась. Мне пришлось менять программу, так как не одобрили музыку по авторским правам»

Сенюк получила за прокат произвольной 94 балла, за две программы — 152,61.
— Расскажи, насколько довольна выступлением?
— Произвольная программа вообще не получилась. На короткой я выдала лучший прокат в карьере. Понятно, что и на лутце ребро, и каскад можно было сделать чище в короткой.
В произвольной программе было очень много ошибок, особенно после первых двух элементов. Я предполагаю, из-за того, что пришлось менять программу, так как мне не одобрили музыку по авторским правам.
Еще вчера, я так понимаю, не особо кто рассчитывал, что я пойду в произвольную. Я позвонила, спросила, что у меня с авторскими правами, на что мне ответили: «Они работают над этим».
Что значит «они работают над этим», если мне катать сегодня? Из-за этого я и программу напутала, и была в стрессовом состоянии. Несмотря на то, что разминка прошла идеально, ощущение, что у меня просто не хватило сил в сегодняшнем прокате.
— А что за музыка?
— Из сериала «Очень странные дела». Как раз-таки сейчас вышел 5-й сезон. Он достаточно популярный. Из-за этого возникли сложности с авторскими правами, хотя я весь сезон ее катала. И все равно музыку поменяли, и все равно сказали, что авторские права не одобрены, и они работают над ними даже после того, как мы ее заменили.
Был вариант либо накатывать короткую и делать акцент на нее, что, в общем-то, мы делали, либо пытаться разобраться с музыкой. В итоге так и не разобрались. До сегодняшнего момента мне просто сказали: «Выходи, катай». Ответа так и нет по моей старой музыке.
— На тренировке ты была с новой музыкой или старой?
— С утра с новой.
— То есть у тебя был один прокат под новую музыку?
— Два. Мне кажется, что не хватило именно физики и сил сегодня. И в целом очень эмоционально короткая прошла для меня, потому что такой неплохой для себя прокат получился, — сказала Сенюк.
