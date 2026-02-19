Ричмонд
Мария Сенюк: «Произвольная вообще не получилась. Мне пришлось менять программу, так как не одобрили музыку по авторским правам»

Израильская фигуристка Мария Сенюк рассказала, что ей пришлось поменять музыку для произвольной программы на Олимпиаде-2026 из-за проблемы с авторскими правами.

Источник: Спортс"

Сенюк получила за прокат произвольной 94 балла, за две программы — 152,61.

— Расскажи, насколько довольна выступлением?

— Произвольная программа вообще не получилась. На короткой я выдала лучший прокат в карьере. Понятно, что и на лутце ребро, и каскад можно было сделать чище в короткой.

В произвольной программе было очень много ошибок, особенно после первых двух элементов. Я предполагаю, из-за того, что пришлось менять программу, так как мне не одобрили музыку по авторским правам.

Еще вчера, я так понимаю, не особо кто рассчитывал, что я пойду в произвольную. Я позвонила, спросила, что у меня с авторскими правами, на что мне ответили: «Они работают над этим».

Что значит «они работают над этим», если мне катать сегодня? Из-за этого я и программу напутала, и была в стрессовом состоянии. Несмотря на то, что разминка прошла идеально, ощущение, что у меня просто не хватило сил в сегодняшнем прокате.

— А что за музыка?

— Из сериала «Очень странные дела». Как раз-таки сейчас вышел 5-й сезон. Он достаточно популярный. Из-за этого возникли сложности с авторскими правами, хотя я весь сезон ее катала. И все равно музыку поменяли, и все равно сказали, что авторские права не одобрены, и они работают над ними даже после того, как мы ее заменили.

Был вариант либо накатывать короткую и делать акцент на нее, что, в общем-то, мы делали, либо пытаться разобраться с музыкой. В итоге так и не разобрались. До сегодняшнего момента мне просто сказали: «Выходи, катай». Ответа так и нет по моей старой музыке.

— На тренировке ты была с новой музыкой или старой?

— С утра с новой.

— То есть у тебя был один прокат под новую музыку?

— Два. Мне кажется, что не хватило именно физики и сил сегодня. И в целом очень эмоционально короткая прошла для меня, потому что такой неплохой для себя прокат получился, — сказала Сенюк.

