Яна Рудковская: «Очень жаль, что у Самоделкиной нет ультра-си. Было бы интересно посмотреть на их борьбу с Петросян»

Самоделкина тренировалась у Евгения Плющенко с 2023-го по 2024 год. Сегодня спортсменка представит на Олимпиаде-2026 произвольную программу.
"Очень жаль, что у Софы Самоделкиной нет ультра-си, потому что для нее это были бы семечки. Было бы интересно посмотреть на их борьбу с Аделией Петросян.
Я очень верю в Софу, уважаю ее как спортсменку. Она очень талантливая и хорошая девочка. Есть люди, которые не вызывают у меня позитивных эмоций, а она — хороший спортсмен и человек", — сказала Рудковская.
