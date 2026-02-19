Ричмонд
Яна Рудковская: «Очень жаль, что у Самоделкиной нет ультра-си. Было бы интересно посмотреть на их борьбу с Петросян»

Продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская назвала талантливой казахстанскую фигуристку Софью Самоделкину.

Источник: Спортс"

Самоделкина тренировалась у Евгения Плющенко с 2023-го по 2024 год. Сегодня спортсменка представит на Олимпиаде-2026 произвольную программу.

"Очень жаль, что у Софы Самоделкиной нет ультра-си, потому что для нее это были бы семечки. Было бы интересно посмотреть на их борьбу с Аделией Петросян.

Я очень верю в Софу, уважаю ее как спортсменку. Она очень талантливая и хорошая девочка. Есть люди, которые не вызывают у меня позитивных эмоций, а она — хороший спортсмен и человек", — сказала Рудковская.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше