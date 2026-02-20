Ричмонд
Петросян упала во время произвольной программы на Олимпиаде

МИЛАН, 20 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян упала во время произвольной программы на Олимпийских играх в Италии. Соревнования проходят в Милане.

Источник: Reuters

По сумме двух программ Петросян получила 214,53 балла (72,89 балла за короткую + 141,64 за произвольную). Россиянка ошиблась во время исполнения четверного тулупа, также она чисто исполнила каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад из тройного флипа и двойного тулупа, тройной флип.

После Петросян в короткой программе выступят еще четыре фигуристки. Россиянка занимает промежуточное второе место.

Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше