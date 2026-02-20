Петросян упала во время произвольной программы на Олимпиаде

По сумме двух программ Петросян получила 214,53 балла (72,89 балла за короткую + 141,64 за произвольную). Россиянка ошиблась во время исполнения четверного тулупа, также она чисто исполнила каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад из тройного флипа и двойного тулупа, тройной флип.
После Петросян в короткой программе выступят еще четыре фигуристки. Россиянка занимает промежуточное второе место.
Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.
