Аделия Петросян: «Мне перед собой, тренерами, федерацией и зрителями немного стыдно. Понимаю, что сама виновата»

Сегодня Петросян упала с четверного тулупа в произвольной программе. Она заняла итоговое 6-е место.
«Мне перед собой, тренерами, федерацией и зрителями немного стыдно. Понимаю, что сама виновата. Самое сложно будет это», — сказала Петросян, чьи слова приводит журналист Спортса«» Владимир Иванов.
