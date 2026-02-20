Петросян: «Слышала, как кричали и поддерживали наши русскоговорящие зрители»

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что слышала поддержку во время выступления на Олимпийских играх-2026 в Милане.
«Да, я, действительно, слышала, как кричали и поддерживали наши русскоговорящие зрители. Конечно, это приятно, потому что люди добрались сюда из разных уголков мира, чтобы поддержать. Огромное им спасибо!» — сказала Петросян.
18-летняя россиянка в четверг, 19 февраля, выступила с произвольной программой. Спортсменка при исполнении четверного тулупа и в каскаде прыгнула двойной тулуп вместо заявленного тройного, поэтому получила за прокат 141,64 балла (в сумме 214,53 балла) и заняла 6-е место в итоговом протоколе.
Петросян борется за медаль Милана: онлайн-трансляция произвольной программы Олимпиады-2026.
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.