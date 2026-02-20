Аделия Петросян: «Тренировала два четверных — два и должно было быть. Никогда не пойму, почему не получилось»

Решение о четверных? Тренировала два, два и должно было быть. Никогда не пойму, почему не получилось, потому что прямо перед прокатом получился опять хороший тулуп. Даже заехала, мне показалось, нормально. Только отвлеклась на один момент, потом быстро обратно пришла к мыслям о тулупе. Сережка зацепилась за платье.