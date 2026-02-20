Ричмонд
Петросян: «Будет трудно психологически вернуться после такого проката в Россию»

Российская фигуристка Аделия Петросян после выступления на Олимпийских играх-2026 в Милане рассказала, что ей стыдно перед тренерами и зрителями.

Источник: Спорт-Экспресс

Российская фигуристка Аделия Петросян после выступления на Олимпийских играх-2026 в Милане рассказала, что ей стыдно перед тренерами и зрителями.

— Ты сказала, что тебе психологически будет сложно вернуться в Россию. Что это значит?

— Мне перед собой, федерацией, тренерами и зрителями стыдно, что так получилось. Понимаю, что сама в этом виновата.

— Хотела бы выступить на показательных прокатах, если позовут?

— Конечно, хотела бы выступить на произвольных прокатах. Почему нет-то?

— Ты говорила, что надеешься, что следующий старт будет международный, Олимпиада.

— Ну нет, я уж надеюсь, что следующий международный будет не опять Олимпиада (смеется).

— Ты можешь сказать, что целостность соревнований не нарушается, все нормально, можно допускать наших спортсменов?

— Может, нам нормально, но решаем не мы.

— Общалась с теми, кто был с тобой в разминке?

— Если честно, вообще не обращала ни на кого внимания.

— Сложно будет опять возвращаться в Челябинск, Магнитогорск?

— Наверное, нет. Во-первых, у нас все-таки очень классная организация соревнований. Единственное — не будет такой огромной трибуны. Но не думаю, что это повлияет. Мне будет просто трудно психологически вернуться после такого проката в принципе в Россию. А так не думаю, что мне будет сложно.

18-летняя россиянка в четверг, 19 февраля, выступила с произвольной программой. Спортсменка при исполнении четверного тулупа и в каскаде прыгнула двойной тулуп вместо заявленного тройного, поэтому получила за прокат 141,64 балла (в сумме 214,53 балла) и заняла 6-е место в итоговом протоколе.

Петросян борется за медаль Милана: онлайн-трансляция произвольной программы Олимпиады-2026.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

