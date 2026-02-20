Петросян билась за медаль Игр: против судей не пошла даже Тарасова

Увы, даже Гленн Аделия обойти не смогла — и после этого медаль ей могла достаться только в случае грубейших ошибок конкуренток. Но желать им этого было бы неправильно. В конце концов, Олимпиада — это праздник. В этот раз — не наш. Наверное, после той травмы, из-за которой Петросян так и не набрала оптимальную форму, надеяться на большее было сложно. И легче всего сейчас сказать — мол, не надо было Аделии рисковать. По итоговой таблице видно — даже с чистой программой без квада Петросян медаль бы не выиграла.