Гербольдт о Петросян: «При чистом прокате без четверного она не попала бы на пьедестал. Быть 4-й или 6-й — не особо, наверное, есть разница»

"К сожалению, не получился ее контент, который она делала. И исходя из этого и программа выглядела не совсем так, как она умеет и может катать. Стоило или не стоило ли рисковать? Стоило однозначно. Даже при чистом прокате, я думаю, без четверного, на пьедестал она бы не попала. Соответственно быть 4-й или 6-й — не особо, наверное, есть разница, — сказала Гербольдт.