Гербольдт о Петросян: «При чистом прокате без четверного она не попала бы на пьедестал. Быть 4-й или 6-й — не особо, наверное, есть разница»

В произвольной программе Петросян попыталась исполнить четверной тулуп, но упала с прыжка. Она заняла итоговое 6-е место.
"К сожалению, не получился ее контент, который она делала. И исходя из этого и программа выглядела не совсем так, как она умеет и может катать. Стоило или не стоило ли рисковать? Стоило однозначно. Даже при чистом прокате, я думаю, без четверного, на пьедестал она бы не попала. Соответственно быть 4-й или 6-й — не особо, наверное, есть разница, — сказала Гербольдт.
Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.Читать дальше