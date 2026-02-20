Ричмонд
Российские фигуристы Петросян и Гуменник на Олимпиаде 2026 показали лучшие результаты среди европейцев

В четверг, 19 февраля, в Милане завершились соревнования по одиночному фигурному катанию среди женщин на Олимпийских играх 2026 года.

В четверг, 19 февраля, в Милане завершились соревнования по одиночному фигурному катанию среди женщин на Олимпийских играх 2026 года.

Россиянка Аделия Петросян набрала по итогам двух программ 214,53 балла. 18-летняя спортсменка финишировала на 6-й строчке в итоговом протоколе. Петр Гуменник стал 6-м в мужском одиночном катании. 23-летний спортсмен набрал 271,21 балла.

Таким образом, Петросян и Гуменник стали лучшими среди представителей Европы на Играх-2026 у женщин и мужчин соответственно.

Петросян борется за медаль Милана: онлайн-трансляция произвольной программы Олимпиады-2026.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
