Российские фигуристы Петросян и Гуменник на Олимпиаде 2026 показали лучшие результаты среди европейцев

В четверг, 19 февраля, в Милане завершились соревнования по одиночному фигурному катанию среди женщин на Олимпийских играх 2026 года.
Россиянка Аделия Петросян набрала по итогам двух программ 214,53 балла. 18-летняя спортсменка финишировала на 6-й строчке в итоговом протоколе. Петр Гуменник стал 6-м в мужском одиночном катании. 23-летний спортсмен набрал 271,21 балла.
Таким образом, Петросян и Гуменник стали лучшими среди представителей Европы на Играх-2026 у женщин и мужчин соответственно.
