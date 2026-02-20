Аделия Петросян: «После такого проката мне психологически сложно будет вернуться в Россию»

— Не считаю, что вообще было нормально это выкладывать. Чтоб вы понимали, у меня были такие обои (Аделия достала телефон и показала, что картинки на телефоне меняются каждые несколько секунд, — Спортс«“). И не знаю как получилось, что в момент, когда пришло уведомление, вышла картинка с медалью — и именно в это время сфоткали. И сразу выложили. Так странно было.