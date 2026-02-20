Аделия Петросян: «После такого проката мне психологически сложно будет вернуться в Россию»

Петросян заняла итоговое 6-е место с 214,53 баллами. Победу на Играх-2026 одержала американка Алиса Лью.
— Заставку на телефоне теперь поменяешь?
— Не считаю, что вообще было нормально это выкладывать. Чтоб вы понимали, у меня были такие обои (Аделия достала телефон и показала, что картинки на телефоне меняются каждые несколько секунд, — Спортс«“). И не знаю как получилось, что в момент, когда пришло уведомление, вышла картинка с медалью — и именно в это время сфоткали. И сразу выложили. Так странно было.
— Внутренние старты после Олимпиады — эмоционально будет тяжело?
— Наверное, нет. У нас классная организация. Не будет такой огромной трибуны, но не думаю, что это как-то повлияет. Скорее сложно мне будет психологически вернуться после такого проката в Россию, — сказала Петросян.
Аделия Петросян без медали: пошла ва-банк, но…
Петросян сказала, что ей стыдно.