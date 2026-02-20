Авербух о шестом месте Петросян на ОИ-2026: «Мы должны поддержать Аделию и поблагодарить ее. Она билась и сражалась»

Серебряный призер Олимпиады-2002, чемпион мира и Европы в танцах на льду Илья Авербух в комментарии для «СЭ» поделился мнением о выступлении Аделии Петросян в произвольной программе на Олимпиаде-2026.
18-летняя россиянка получила за прокат 141,64 балла. По сумме с короткой программой она набрала 214,53 балла.
«Мы должны поддержать Аделию и поблагодарить ее. Она билась и сражалась. Видел ее интервью, она расстроена. Она юная девочка. Аделия вошла в сезон с травмой, но сделала все, что могла в этом сезоне. Оправдан ли был риск включать в программу четверной прыжок? Всегда стоит задача выигрывать. Без четверного прыжка было невозможно рассчитывать на пьедестал. Считаю, что все было правильно сделано. Не получилось, это спорт», — сказал Авербух.
Американская фигуристка Алиса Лю выиграла золото в женском одиночном катании на Олимпийских играх 2026 года. Серебро завоевала японка Каори Сакамото (224,90), бронза — у ее соотечественницы Ами Накаи (219,16).
Россиянка Аделия Петросян заняла шестое место (214,53). 18-летняя фигуристка допустила ошибки при исполнении четверного тулупа и каскада из тройных лутца и тулупа.
Петросян борется за медаль Милана: онлайн-трансляция произвольной программы Олимпиады-2026.
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.