Авербух о шестом месте Петросян на ОИ-2026: «Мы должны поддержать Аделию и поблагодарить ее. Она билась и сражалась»

«Мы должны поддержать Аделию и поблагодарить ее. Она билась и сражалась. Видел ее интервью, она расстроена. Она юная девочка. Аделия вошла в сезон с травмой, но сделала все, что могла в этом сезоне. Оправдан ли был риск включать в программу четверной прыжок? Всегда стоит задача выигрывать. Без четверного прыжка было невозможно рассчитывать на пьедестал. Считаю, что все было правильно сделано. Не получилось, это спорт», — сказал Авербух.