«Давно уже такого не видели». Роднина восхитилась женским турниром по фигурному катанию на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян, выступавшая на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе, заняла 6-е место. Олимпийской чемпионкой стала американка Алиса Лю, серебро завоевала японка Каори Сакамото, бронзу получила еще одна представительница Японии Ами Накаи.
— Меня интересовало все женское одиночное катание, и Аделия там одна из участниц. Я считаю, это был потрясающий турнир женского одиночного катания. Давно уже такого не видели, по крайней мере, я. Учитывая, что последние четыре года я вообще фигурное катание не смотрела.
— Без наших спортсменов уровень все равно остается высоким?
— Уровень высокий, но я должна сказать, что наши спортсмены всегда вносят большой интерес и интригу. В парном катании ее не было вообще. В танцах тоже. Наверное, парное катание было самое грустное зрелище. В мужском одиночном катании… Я не знаю, кто сильный пол в итоге. Девушки вчера показали сумасшедшее катание.
У Алисы Лью была не самая сложная программа? А в чем сложность заключается? Вот что они отмечали? Тройной аксель только две спортсменки исполнили. Четверного вообще ни одна спортсменка не исполнила. Но зато было потрясающее катание. Чтобы, вот так кататься в кайф на Олимпийских играх я, честно говоря, давно такого не видела. Можно так катать показательный номер, но чтобы в произвольной программе на Олимпийских играх, чисто, наотмашь, на распашку всей своей души.
Скажу не в обиду нам всем, но мы увидели настоящее женское катание. Девушек с красивыми телами, с пластикой, с самовыражением, а не заученными какими-то движениями. И с лицами полного трагизма или внимания и контроля только на четверные и тройные прыжки. Мы видели катание, — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.