«Давно уже такого не видели». Роднина восхитилась женским турниром по фигурному катанию на Олимпиаде

У Алисы Лью была не самая сложная программа? А в чем сложность заключается? Вот что они отмечали? Тройной аксель только две спортсменки исполнили. Четверного вообще ни одна спортсменка не исполнила. Но зато было потрясающее катание. Чтобы, вот так кататься в кайф на Олимпийских играх я, честно говоря, давно такого не видела. Можно так катать показательный номер, но чтобы в произвольной программе на Олимпийских играх, чисто, наотмашь, на распашку всей своей души.