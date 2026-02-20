Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Давно уже такого не видели». Роднина восхитилась женским турниром по фигурному катанию на Олимпиаде

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина подвела итоги женского турнира в фигурном катании на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российская фигуристка Аделия Петросян, выступавшая на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе, заняла 6-е место. Олимпийской чемпионкой стала американка Алиса Лю, серебро завоевала японка Каори Сакамото, бронзу получила еще одна представительница Японии Ами Накаи.

— Меня интересовало все женское одиночное катание, и Аделия там одна из участниц. Я считаю, это был потрясающий турнир женского одиночного катания. Давно уже такого не видели, по крайней мере, я. Учитывая, что последние четыре года я вообще фигурное катание не смотрела.

— Без наших спортсменов уровень все равно остается высоким?

— Уровень высокий, но я должна сказать, что наши спортсмены всегда вносят большой интерес и интригу. В парном катании ее не было вообще. В танцах тоже. Наверное, парное катание было самое грустное зрелище. В мужском одиночном катании… Я не знаю, кто сильный пол в итоге. Девушки вчера показали сумасшедшее катание.

У Алисы Лью была не самая сложная программа? А в чем сложность заключается? Вот что они отмечали? Тройной аксель только две спортсменки исполнили. Четверного вообще ни одна спортсменка не исполнила. Но зато было потрясающее катание. Чтобы, вот так кататься в кайф на Олимпийских играх я, честно говоря, давно такого не видела. Можно так катать показательный номер, но чтобы в произвольной программе на Олимпийских играх, чисто, наотмашь, на распашку всей своей души.

Скажу не в обиду нам всем, но мы увидели настоящее женское катание. Девушек с красивыми телами, с пластикой, с самовыражением, а не заученными какими-то движениями. И с лицами полного трагизма или внимания и контроля только на четверные и тройные прыжки. Мы видели катание, — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше