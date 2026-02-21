Интервью Аделии Петросян о знакомстве с Малининым, словах легенды Италии Костнер. Наша фигуристка готовится к гала

Российская фигуристка Аделия Петросян продемонстрирует свой номер на показательных выступлениях на Олимпиаде в Милане. После 6-го места в соревнованиях среди женщин организаторы приняли решение пригласить трехкратную чемпионку России на гала-вечер, который пройдет 21 февраля.
Корреспондент Sport24 Константин Лесик внимательно наблюдал за репетицией шоу. Помимо сольного номера Аделия выйдет на лед вместе с американкой Эмбер Гленн, эстонкой Ниной Петрыкиной и кореянкой Хэ Ин Ли.
На репетиции Аделия общалась с венгерскими парниками Марией Павловой/Алексеем Святченко, попробовала сделать тодес с вице-чемпионом Игр-26 из Грузии Лукой Берулавой, в один момент итальянская легенда, чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы Каролина Костонер подъехала к россиянке, чтобы обнять ее и сказать слова поддержки. А еще наша фигуристка познакомилась с Ильей Малининым!
После окончания тренировочно-постановочной работы я пообщался с Аделией, чтобы узнать, как у нее дела на следующий день после сложного выступления.
— Аделия, как дела?
— Вчера очень поздно уснула. Но за четыре часа как-то выспалась. Мне осталось до конца принять ситуацию, что так вышло, и продолжить работать дальше.
— Какие планы на остаток Олимпиады?
— Завтра вечером показательные, а сейчас куда-то сходим с мамой, погуляем по Милану, посмотрим что-нибудь.
— Только что завершилась совместная тренировка показательного номера с иностранными фигуристами. Как тебе атмосфера?
— Классно. Попробовали с Лукой (Берулавой, грузинским парником, — Sport24) сделать тодес. Поняла свою ошибку — нужно держать мышцы ягодиц, чтобы не проваливаться.
Конечно, я пока не общаюсь сильно с иностранцами — больше с теми, кто говорит на русском. Тут уже у всех свои компании, все взрослые, у всех свои интересы. Сразу вклиниться не получается. Ну, взгляды, интересы могут быть разные.
— Ты познакомилась с Ильей Малининым. Как это было?
— Агент Ильи Малинина Ари Закарян спросил меня, не хочу ли я сделать фото с фигуристом. Естественно, я согласилась! Это значимый момент для меня. Ари подводит его и говорит: «Это Аделия! Это Илья!». Ха-ха, я знаю!
Сказали друг другу базовые вещи, познакомились. Илья то ли шел с тренировки, то ли на нее, был немного в своих мыслях. Но общались мы на русском, он очень хорошо говорит.
— Еще ты пообщалась с Каролиной Костнер…
— Да! Она меня поддержала, сказала, что я большой молодец. Сказала, что сейчас, после соревнований, нужно просто насладиться всей этой атмосферой. Если я правильно ее поняла, она посоветовала никого не слушать и выкинуть все лишние мысли из головы.
— Как у тебя с английским?
— На самом деле, я достаточно быстро учусь. Занималась с репетитором. Но за месяц до поездки в Милан немного это подзабросила, потому что хотела все внимание уделить именно Олимпийским играм.
Я очень хорошо все понимаю по-английски, перевод мне не нужен. А говорить мне уже сложнее.
— Выбрала номер на показательные?
— Да, буду катать программу под Шакиру.
— В соцсетях тебе предлагали пригласить Петю Гуменника в программу.
— Я бы хотела выступить с ним. Спросила у Антона Тариэльевича (Сихарулидзе, президента ФФККР. — Sport24), можно ли как-то пригласить Петю ко мне в номер. Не знаю, конечно, кем он бы там был бы. Но он ответил, что, к сожалению, это невозможно.
