Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американская фигуристка Лю после победы на ОИ по-русски поблагодарила российских поклонников: видео

Американская фигуристка Алиса Лю после победы на Олимпийских играх — 2026 подчеркнула важность каждого момента в жизни, а также по-русски выразила благодарность своим российским поклонникам. При этом Лю отметила, что не знала о большом количестве своих фанатов в РФ.

Источник: Sport24

— Это так важно делиться с людьми тем, что тебя вдохновляет. И конечно, ты пытаешься достучаться до каждого зрителя, эмоционально подключаешься к нему. Я получаю удовольствие от каждого мгновения, плохого или хорошего. Любой момент прекрасен, ведь именно в этом проявляется жизнь.

— Вы знаете, что в России у вас много фанатов?

— О, боже мой, я не знала об этом!

— Забавно.

— Спасибо, ребята!

— Можете сказать «спасибо» [произносит слово на русском языке]?

— Спасибо [с акцентом повторяет по-русски].

— Спасибо, Алиса [на русском].

— Спасибо [тоже по-русски]! — сказала Лю в эфире Okko.