Американская фигуристка Лю после победы на ОИ по-русски поблагодарила российских поклонников: видео

— Это так важно делиться с людьми тем, что тебя вдохновляет. И конечно, ты пытаешься достучаться до каждого зрителя, эмоционально подключаешься к нему. Я получаю удовольствие от каждого мгновения, плохого или хорошего. Любой момент прекрасен, ведь именно в этом проявляется жизнь.
— Вы знаете, что в России у вас много фанатов?
— О, боже мой, я не знала об этом!
— Забавно.
— Спасибо, ребята!
— Можете сказать «спасибо» [произносит слово на русском языке]?
— Спасибо [с акцентом повторяет по-русски].
— Спасибо, Алиса [на русском].
— Спасибо [тоже по-русски]! — сказала Лю в эфире Okko.