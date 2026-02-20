?Шоу подкаст «Чистый хвост»: Аделия Петросян — без медали на Олимпиаде-2026. Нужен ли был четверной прыжок?

Чье было бы золото, прыгни Аделия квад? Был ли вообще шанс его выехать с такими нестабильными тренировками? И кому он был нужен больше — Петросян или Тутберидзе?
Обсудили, как одинарный тулуп лишил Сакамото золота, в чем феномен Лью и почему победа Алисы выгодна практически всем.
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.Читать дальше