Все запуталось. Фигурному катанию может помочь искусственный интеллект. Колонка Бойковой

Александра Бойкова в паре с Дмитрием Козловским — чемпионка Европы-2020, двукратный бронзовый призер континентального первенства (2019, 2022), брала ту же награду и на ЧМ-2021, трехкратная (2020, 2023, 2026) чемпионка России.
Олимпиада-2026 в фигурном катании завершилась в четверг, 19 февраля. Какие эмоции она оставила? Максимально смешанные. Но самое главное — это отсутствие ощущения праздника спорта. В этом году Игры стали для меня рядовым турниром, за которым я наблюдала через трансляции. Когда смотрела выступления атлетов в Милане, почему-то больше не чувствовалось того трепета, предвкушения чего-то грандиозного и исторического, как это было в 2014, 2018 или 2022-м. Почему так? Ответить однозначно сложно. Возможно, из-за отсутствия россиян во многих дисциплинах. Возможно, потому что уровень фигурного катания в парах и у девочек не продвинулся вперед. А возможно, из-за полного отсутствия понимания правил и оценки судей.
Для меня все запуталось уже по окончании первого личного вида — танцев на льду. Да, я все же склонялась к победе дуэта Мэдисон Чок/Эван Бейтс и по ходу сезона, и уже по ходу Олимпиады. Не заметить очевидные две ошибки Гийома Сизерона в произвольном танце вроде бы невозможно. Но, оказывается, я была неправа. Срыв твизла никак не отмечен в распечатке — ни потерей уровня от технической бригады, ни минусами от панельных судей. Ни в коей мере не отрицаю, что Гийом и Лоранс Фурнье Бодри в плане катания на несколько голов выше всех остальных, но партнер допустил ошибки. По моему мнению, это должно было уравнять шансы на золото между двумя дуэтами, однако разрыв в полтора балла для танцев на льду — пропасть.
Дальше прошли соревнования среди мужчин. Тут карты спутались окончательно. Да, довольно часто случается, что фаворит не выигрывает Олимпиаду. Но как же больно было смотреть на Илью Малинина, на его прокат произвольной программы. Я вот уверена, что, выключи музыку и поставь ее заново, американец поехал бы совершенно по-другому. Илья просто «не попал» в прокат. Один раз за четыре года… Безумно жалко и больно.
Два японца, Юма Кагияма и Шун Сато, тоже откатались с грубейшими ошибками, но им как-то удалось зацепиться за пьедестал. По факту мы увидели только три чистых проката произвольной программы — от казахстанца Михаила Шайдорова, канадца Стивена Гоголева и нашего Петра Гуменника. Оценены ли они по достоинству? На мой взгляд, не все. Пять четверных в заявке стояло только у Пети и Миши, у остальных в среднем — три четверных на программу. Явное преимущество должно быть за Мишей, Петей и Ильей (потому что у него их вообще планировалось семь), но почему-то в случае с Гуменником это не сработало. Тоже очень обидно за прекрасный прокат и максимальную работу со стороны спортсмена, которую не оценили по достоинству. Мишу же от души поздравляю с золотой медалью. Его прокаты и награда стали единственным лучиком света в этой дисциплине.
Затем настала очередь спортивных пар. Пожалуй, только в этом виде на верхнюю ступень пьедестала взошли фавориты турнира. Однако победа с преимуществом в 10 баллов по общей сумме и в 12 баллов по произвольной программе тоже не до конца ясна. В первый день турнира Рику Миура/Рюити Кихара допустили грубейшую ошибку — срыв поддержки, однако это не слишком сказалось на их оценке. А за счет мирового рекорда в произвольной золото им было обеспечено еще до завершения соревнований. Да, ребята выдали чистый, хороший прокат, но нужно учитывать разминку, в которой они выступали, и полное отсутствие переходов и связок в программе. Оценка в 158 баллов — довольно сильная дизмораль для всех последующих спортсменов, потому что становится очевидно, что обкатать этот результат в нынешних условиях с одинаковым контентом будет невозможно. И скорость, и легкость исполнения элементов — это хорошо, но в фигурном катании, помимо хорошо исполненных элементов, раньше ценилась и программа, ее сложность и креативность.
Завершали соревнования одиночницы. Тут тоже не обошлось без сюрпризов. Выиграла представительница США Алиса Лю. По ее словам, она не соревновалась в Милане за медаль, но в итоге на этом настроении и отношении ко всему происходящему «по приколу» накатала на личное золото Игр-2026. Да, это случилось скорее из-за ошибок соперниц, в частности японки Каори Сакамото, чем благодаря сложнейшему контенту самой Алисы. Но как же среди остальных участниц был виден нерв, накал, работа и желание дотянуться до высочайшей ступени пьедестала — и как «по фану», без напряжения и просто в удовольствие откатала Алиса. Этот кардинально другой подход к спорту и вообще к жизни как раз помог Лю в решающий момент. Наверное, этому качеству стоит поучиться у новой чемпионки.
Отдельно хочется выразить благодарность нашим спортсменам — Аделии Петросян и Петру Гуменнику. Ребята представили нашу страну, российскую школу фигурного катания в лучшем свете. Мне жаль, что на столь юных спортсменов оказывалось невыносимо сильное давление от своих же болельщиков. По Москве и Санкт-Петербургу были развешены баннеры со словами поддержки олимпийцев, но в том числе с претензией на золото. Создавая такой контент, люди должны понимать, что большая часть населения, не интересующаяся фигурным катанием, верит написанному на билбордах. И когда случается так, что в нынешних обстоятельствах наши атлеты просто не имеют шансов на высшую награду и останавливаются в двух шагах от пьедестала, начинают обвинять фигуристов в непрофессионализме и несостоятельности. В комментариях пишут, что ребята подвели страну, задаются вопросом «Где обещанные золотые медали?!»
Что же касается дальнейшего пути развития фигурного катания, то мне хотелось бы привнести в этот спорт больше объективности. Например, ввести искусственный интеллект в систему оценивания выступлений. Это реально сделать в плане технической оценки и решения спорных моментов. Так, с помощью ИИ можно будет точно рассчитать градусы недокрута прыжка или шпагата партнерши в подкруте. Можно использовать графику высоты, скорости вращения и длины пролета в прыжках и выбросах (она была показана только для зрителей Олимпиады, судейская бригада подобное не видит) для выставления надбавок за элементы. Эти моменты помогут исключить человеческий фактор и, следовательно, создать равные условия для всех в борьбе за медали.
Также стоило бы увеличить разницу в стоимости между тройными и четверными элементами — хотя бы в парном катании. Возможно, отдельно увеличить стоимость четверных прыжков у девушек, потому что физические способности женского тела кардинально отличаются от мужского. Идти же по пути изменения программ в сторону технической и артистической, на мой взгляд, странно. Это не привнесет в наш вид спорта дополнительную смотрибельность, не сделает его более популярным в разных странах. А вот возвращение российских атлетов на международную арену способно оказать очень серьезный положительный эффект на индустрию фигурного катания.