Все запуталось. Фигурному катанию может помочь искусственный интеллект. Колонка Бойковой

Затем настала очередь спортивных пар. Пожалуй, только в этом виде на верхнюю ступень пьедестала взошли фавориты турнира. Однако победа с преимуществом в 10 баллов по общей сумме и в 12 баллов по произвольной программе тоже не до конца ясна. В первый день турнира Рику Миура/Рюити Кихара допустили грубейшую ошибку — срыв поддержки, однако это не слишком сказалось на их оценке. А за счет мирового рекорда в произвольной золото им было обеспечено еще до завершения соревнований. Да, ребята выдали чистый, хороший прокат, но нужно учитывать разминку, в которой они выступали, и полное отсутствие переходов и связок в программе. Оценка в 158 баллов — довольно сильная дизмораль для всех последующих спортсменов, потому что становится очевидно, что обкатать этот результат в нынешних условиях с одинаковым контентом будет невозможно. И скорость, и легкость исполнения элементов — это хорошо, но в фигурном катании, помимо хорошо исполненных элементов, раньше ценилась и программа, ее сложность и креативность.