Петросян о 6-м месте на Олимпиаде: «Уже немного получше себя чувствую и поспокойнее отношусь ко всему происходящему»

"Уже немного получше себя чувствую и поспокойнее отношусь ко всему происходящему, сейчас выдохнем и дальше продолжим работать. Буду анализировать свое внутреннее состояние, наверное, хочется спокойно к этому всему относиться, радостнее. Надеюсь, что этот этап моей жизни поможет в будущем и я смогу просто спокойно от каждого отталкивания лезвия ото льда двигаться к следующему толчку и наслаждаться этим.
Говоря о том, чему хочется научиться у иностранных соперниц, как раз речь о том, чтобы каждый раз получать удовольствие от проката, и не важно, получился он или нет. Они каждый раз находят, за что себя похвалить, гордятся, восхищаются. Наверное, в какой-то степени это хорошо, они спокойно к этому всему относятся", — сказала Петросян.
"Номинально мы выступаем в нейтральном статусе, но люди поддерживают тебя и твою страну. И мои тренеры, и представители федерации здесь, поэтому сильного давления в этом плане я не чувствовала.
Завтра поеду чуть пораньше в Олимпийскую деревню, прежде чем поехать в Верону (на церемонию закрытия Игр). Хочу побегать, осмотреть территорию", — добавила фигуристка.