Ягудин предсказал возвращение российских фигуристов на чемпионаты мира: «Возможно, я оптимист»

Прославленный российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин предсказал возвращение отечественных фигуристов к участию в чемпионатах мира.

Источник: Sport24

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил российских фигуристов до чемпионата мира-2026, который пройдет в Праге (Чехия) с 24 по 29 марта.

"Подавать ли апелляцию на решение ISU? Бороться нужно всегда — никогда не знаешь, каким будет итог. Что-то мне подсказывает, что это последний чемпионат мира, в котором мы не принимаем участия. Все-таки сейчас начинается новый олимпийский цикл.

Возможно, я оптимист и не вижу реальной картины, но почему-то чувствую, что это последний чемпионат мира и последний сезон без наших фигуристов", — заявил Ягудин в интервью Metaratings.ru.

На Олимпиаде-2026 выступили два российских фигуриста в нейтральном статусе — Аделия Петросян и Петр Гуменник.

