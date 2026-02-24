Ричмонд
Глейхенгауз: «Мировое фигурное катание точно хуже не стало. Но мы не смогли показать свой уровень»

Тренер российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз после зимних Олимпийских игр-2026 в Италии считает, что мировое фигурное катание не стало хуже.

Источник: Спорт-Экспресс

Тренер российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз после зимних Олимпийских игр-2026 в Италии считает, что мировое фигурное катание не стало хуже.

— Многие думали что у Аделии была травма на Байкале. Были ли осложнения?

— С Байкалом точно в ее случае ничего не связано, но боли и травмы весь сезон были, мы об этом рассказывали.

— Вы ощутили что в женском одиночном катании есть регресс?

— Нет. В 2022 году Саша Трусова прыгнула пять четверных, Щербакова — два, а иностранные фигуристки не показали того уровня, который показали здесь. Мировое фигурное катание точно хуже не стало. Но мы не смогли показать свой уровень.

18-летняя Петросян по итогам короткой и произвольной программы на Олимпиаде-2026 заняла шестое место. Победила американка Алиса Лю, второе и третье места заняли японки Каори Сакамото и Ами Накаи.

