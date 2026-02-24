Студенты ИТМО организовали встречу Петра Гуменника в Пулково

"Фигурист Петр Гуменник сегодня ночью вернулся в Петербург.
В аэропорту Пулково его встретили студенты Университета ИТМО, где спортсмен учится на программиста, а также члены его фан-клуба и клуба по фигурному катанию ИТМО", — сообщили в пресс-службе университета.
На Играх в Милане Гуменник занял 6-е место.
