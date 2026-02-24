Ричмонд
Студенты ИТМО организовали встречу Петра Гуменника в Пулково

Российский фигурист Петр Гуменник вернулся в Санкт-Петербург из Милана, где проходила Олимпиада-2026.

"Фигурист Петр Гуменник сегодня ночью вернулся в Петербург.

В аэропорту Пулково его встретили студенты Университета ИТМО, где спортсмен учится на программиста, а также члены его фан-клуба и клуба по фигурному катанию ИТМО", — сообщили в пресс-службе университета.

На Играх в Милане Гуменник занял 6-е место.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше