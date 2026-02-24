Глейхенгауз ответил Авербуху о 6-м месте Петросян на Олимпиаде-2026: «Мы тоже хотели большего»

— Аделия была в самой непривычной и сложной атмосфере относительно того, как мы всегда ездили на Олимпиады с нашими предыдущими девушками. С точки зрения психологии и настроя Петросян было сложно, но мы это проходили вместе. Что смогли, показали. Мы тоже хотели большего. Но, в целом, как мне кажется, это было достойно. И Петя (Гуменник), и Аделия без рейтинга представили нашу страну на очень высоком уровне. Теперь главное, чтобы нас всех допустили. Чем раньше нас допустят, тем быстрее мы вернем свои лидирующие позиции", — сказал Глейхенгауз в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.