Что будет с Аделией Петросян после Олимпиады: постепенное завершение карьеры, пауза или борьба до победного конца?

Кубок Первого канала почти на месяц позже — более реальная цель, которая при этом требует меньших затрат. В Санкт-Петербурге можно не выдавать максимум в плане контента, а просто прокатать чисто для удовольствия и красивого окончания сезона. Да и по опыту последних КПК каждый фигурист представляет всего по одной программе, а не полноценный соревновательный объем из короткой и произвольной. Тем не менее даже до этого турнира нужно дожить и хотя бы залечить то, что болит здесь и сейчас. История Софьи Акатьевой, чья карьера застопорилась из-за травм, или Алины Горбачевой, чье восстановление после операции может затянуться на год — жестокое напоминание о том, что игнорировать сигналы организма нельзя. Рецидивы могут перечеркнуть все планы.