Алина Загитова иронично ответила на обвинения в излишней худобе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отреагировала на критику своего внешнего вида — спортсменка записала видео, в котором с юмором парировала обвинения в излишней худобе.

Источник: Super.ru

23‑летняя Загитова процитировала типичный комментарий хейтеров. «Она такая худая. У неё, наверное, сил нет», — написала спортсменка, а затем согнула руку и продемонстрировала бицепс, доказав, что физической формы у неё достаточно.

Напомним, что в последнее время внешность Загитовой активно обсуждают и критикуют в Сети — пользователи комментируют её откровенные наряды, излишнюю худобу, а также высказывают мнения о чрезмерном увлечении филлерами.

Ранее Загитова вновь сменила имидж и поделилась результатом в личном блоге. Она пошутила, что планы на причёску у неё были совсем другие.

