Победитель Олимпиады Шайдоров не примет участие в ледовом шоу в Алма-Ате

21-летний Шайдоров сенсационно выиграл золото в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Милане, набрав 291,58 балла. Эта победа стала первой для Казахстана на зимних Олимпиадах с 1994 года. Также на его счету серебро чемпионата мира 2025 года. Спортсмен тренируется под руководством олимпийского чемпиона 1994 года россиянина Алексея Урманова.