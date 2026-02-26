Ричмонд
Елизавета Туктамышева: «Жаль, что Петросян не вышла к видеорепортерам на Олимпиаде. Это часть работы фигуриста — уметь держать лицо»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева высказалась об отказе Аделии Петросян дать интервью после произвольной программы на Олимпиаде-2026.

Источник: Спортс"

В произвольной программе Петросян упала с четверного тулупа и заняла итоговое 6-е место. После выступления фигуристка сначала отказалась общаться с журналистами, но через какое-то время вернулась и поговорила с ними. При этом она не стала отвечать на вопросы Оkko для записи видеоинтервью.

"Очень жалко, что Аделия не вышла к видеорепортерам после программы. Мы понимаем, какая она была расстроенная, но мне кажется, это было бы правильно.

Потому что Илья Малинин после абсолютно провального выступления нашел в себе силы, он все равно вышел. Это отдельная часть работы фигуриста — уметь держать лицо", — сказала Туктамышева, которая на Играх работала журналистом для Okko.

Петросян сказала, что ей стыдно.

