Елизавета Туктамышева: «Жаль, что Петросян не вышла к видеорепортерам на Олимпиаде. Это часть работы фигуриста — уметь держать лицо»

В произвольной программе Петросян упала с четверного тулупа и заняла итоговое 6-е место. После выступления фигуристка сначала отказалась общаться с журналистами, но через какое-то время вернулась и поговорила с ними. При этом она не стала отвечать на вопросы Оkko для записи видеоинтервью.