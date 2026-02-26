Ричмонд
Петросян об Олимпиаде: «Я безумно благодарна людям, которые прошли со мной уже достаточно большой путь, поддерживали и верили. Спасибо вам от всего сердца»

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян подвела итоги Олимпийских игр-2026 в Милане, где заняла шестое место.

"Прошло какое-то время после Игр. Олимпиада дает возможность каждому спортсмену узнать себя лучше, вне зависимости от результата. Это встряска, очень сильные эмоции. Для меня они пока болезненные, и это нормально. Я не ставлю цели и не понимаю пока свои возможности. Просто надеваю коньки и еду дальше.

Но здесь и сейчас я безумно благодарна людям, которые прошли со мной уже достаточно большой путь, поддерживали и верили в меня, радовались и переживали вместе со мной, а теперь просят не сдаваться и не унывать. Столько тепла и добра в ваших звонках, сообщениях, комментариях, эдитах. Спасибо вам от всего сердца. Вы — удивительные", — написала Петросян в своем телеграм-канале.

