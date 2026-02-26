Ричмонд
Петр Гуменник: «Хочется потренироваться вместе с Малининым и, самое главное, вместе выступать»

Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник хотел бы потренироваться вместе с действующим чемпионом мира из США Ильей Малининым.

Источник: Спортс"

— Многие отмечают ваши теплые отношения с Ильей Малининым, называют даже в шутку «Малинником». Как относитесь к этому?

— К Илье Малинину я отношусь очень положительно. Он великолепный спортсмен и, как оказалось, еще очень хороший человек. Наши теплые взаимоотношения тоже воспринимаю очень положительно.

— Удалось ли познакомиться с какими-то новыми фигуристами на Олимпиаде?

— Там было очень много тех, с кем я уже выступал по юниорам. Были те, с кем я еще выступал где-то в детстве на юношеских соревнованиях, вроде Мемориала Жука. Помню, с Вовой Литвинцевым там мы вместе соревновались. Из новых спортсменов как раз познакомился с Ильей Малининым. На этом все.

— Будете как-то связь поддерживать с Ильей? Может, писали уже друг другу?

— Надеюсь на личное общение вживую. Хочется его увидеть и потренироваться вместе и, самое главное, вместе выступать, — ответил Гуменник.

