Глейхенгауз отметил доминирование русской речи на ОИ-2026: «Пытался говорить по-английски — все отвечают по-русски»

— У меня было ощущение, что русской речи было больше. Я не понимал, на каком языке мне с людьми разговаривать. То есть я все пытался заговорить на английском, а мне все на русском отвечают. Я начал себя чувствовать уже как-то неловко, потому что идет какая-то компания: Ника Егадзе, Илья Малинин, Эндрю Торгашев, Стивен Гоголев. Потом к парникам идешь общаться, тоже все на русском разговаривают. Только когда встречаешь японцев, корейцев, понимаешь, что ты точно за границей на международном турнире, — заявил Глейхенгауз в интервью корреспонденту Sport24 Константину Лесику.