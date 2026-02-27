Ричмонд
Глейхенгауз отметил доминирование русской речи на ОИ-2026: «Пытался говорить по-английски — все отвечают по-русски»

Российский хореограф и тренер Даниил Глейхенгауз отметил доминирование русской речи на турнире фигуристов на Зимней Олимпиаде-2026 в Италии.

Источник: Sport24

Глейхенгауз сопровождал на ОИ-2026 российскую фигуристку Аделию Петросян, которая заняла 6-е место в соревнованиях девушек-одиночниц.

— Какие в целом у вас ощущения от международной тусовки в фигурном катании?

— У меня было ощущение, что русской речи было больше. Я не понимал, на каком языке мне с людьми разговаривать. То есть я все пытался заговорить на английском, а мне все на русском отвечают. Я начал себя чувствовать уже как-то неловко, потому что идет какая-то компания: Ника Егадзе, Илья Малинин, Эндрю Торгашев, Стивен Гоголев. Потом к парникам идешь общаться, тоже все на русском разговаривают. Только когда встречаешь японцев, корейцев, понимаешь, что ты точно за границей на международном турнире, — заявил Глейхенгауз в интервью корреспонденту Sport24 Константину Лесику.

