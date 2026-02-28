Ричмонд
Евгений Семененко: «Даже участие в Олимпийских играх — это значимое достижение. Рад, что присутствуют проблески нашего возвращения»

Российский фигурист Евгений Семененко рад, что Петр Гуменник и Аделия Петросян выступили на Олимпиаде-2026 в Милане.

Источник: Спортс"

"За Олимпиадой следил, были хорошие выступления, кому-то повезло чуть больше, кому-то чуть меньше. Но все равно я считаю, что даже участие в Олимпийских играх — это значимое достижение для спортсмена.

Это первое выступление наших спортсменов после длительной дисквалификации. Рад, что присутствуют проблески нашего возвращения", — рассказал Семененко.

