«Не повторяй папину ошибку». Плющенко — о том, что сказал сыну по поводу знакомств с девушками

— Саша, может, уже водит девчонок знакомиться?
— У меня три группы своих детей, спортсменов, которых я тренирую. И девчонок 99 процентов в этих трех группах, красавиц много. Но я ему сказал: «Не торопись, не делай папину ошибку. Все в свое время. Папа женился очень рано, сделал грубейшую ошибку». Поэтому все в свое время. А девчонок у нас тренируется очень много.
— У вас все сыновья. Когда уже принцесса появится?
— Значит, еще Господь Бог не дал. Ждем.
— Но хотелось бы?
— Очень хочется, — приводит слова Евгения Плющенко «Матч ТВ».