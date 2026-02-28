Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не повторяй папину ошибку». Плющенко — о том, что сказал сыну по поводу знакомств с девушками

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, какой совет дал 13-летнему сыну Александру относительно общения с противоположным полом.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

— Саша, может, уже водит девчонок знакомиться?

— У меня три группы своих детей, спортсменов, которых я тренирую. И девчонок 99 процентов в этих трех группах, красавиц много. Но я ему сказал: «Не торопись, не делай папину ошибку. Все в свое время. Папа женился очень рано, сделал грубейшую ошибку». Поэтому все в свое время. А девчонок у нас тренируется очень много.

— У вас все сыновья. Когда уже принцесса появится?

— Значит, еще Господь Бог не дал. Ждем.

— Но хотелось бы?

— Очень хочется, — приводит слова Евгения Плющенко «Матч ТВ».