«Не повторяй папину ошибку». Плющенко — о том, что сказал сыну по поводу знакомств с девушками

— У меня три группы своих детей, спортсменов, которых я тренирую. И девчонок 99 процентов в этих трех группах, красавиц много. Но я ему сказал: «Не торопись, не делай папину ошибку. Все в свое время. Папа женился очень рано, сделал грубейшую ошибку». Поэтому все в свое время. А девчонок у нас тренируется очень много.