Медведева выступила на открытом льду Амура в рамках российско-китайского фестиваля в Благовещенске

Сегодня моя главная задача была объяснить ребятам, что в фигурном катании нужно учитывать каждую мелочь — важно абсолютно все. Мы сделали акцент на более динамичном движении корпуса, остановились на парочке основополагающих прыжков, подправили технику и поучились вращаться. Вроде бы ребятам и тренеру понравилось, это самое главное. Девочки молодцы, они разных возрастов, но примерно одного уровня подготовки", — сказала Медведева.