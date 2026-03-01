Медведева выступила на открытом льду Амура в рамках российско-китайского фестиваля в Благовещенске

"Такие мастер-классы важны, чтобы дети видели живые примеры успешных спортсменов, которые участвовали в чемпионатах мира, Олимпийских играх. Это касается любого вида спорта.
Сегодня моя главная задача была объяснить ребятам, что в фигурном катании нужно учитывать каждую мелочь — важно абсолютно все. Мы сделали акцент на более динамичном движении корпуса, остановились на парочке основополагающих прыжков, подправили технику и поучились вращаться. Вроде бы ребятам и тренеру понравилось, это самое главное. Девочки молодцы, они разных возрастов, но примерно одного уровня подготовки", — сказала Медведева.
Также фигуристка выступила с программой «Анна Каренина» на открытом льду Амура в рамках российско-китайского фестиваля «ЗимФестАмур».
«Очень-очень холодно! Лед натуральный, что тоже чувствуется. Ну и особое ощущение — находиться на государственной границе, когда на поклоне в одну сторону тебе кричат “спасибо” по-русски, а в другую сторону — по-китайски!» — сказала фигуристка.