Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведева выступила на открытом льду Амура в рамках российско-китайского фестиваля в Благовещенске

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провела открытую тренировку для юных фигуристов в Благовещенске.

Источник: Спортс"

"Такие мастер-классы важны, чтобы дети видели живые примеры успешных спортсменов, которые участвовали в чемпионатах мира, Олимпийских играх. Это касается любого вида спорта.

Сегодня моя главная задача была объяснить ребятам, что в фигурном катании нужно учитывать каждую мелочь — важно абсолютно все. Мы сделали акцент на более динамичном движении корпуса, остановились на парочке основополагающих прыжков, подправили технику и поучились вращаться. Вроде бы ребятам и тренеру понравилось, это самое главное. Девочки молодцы, они разных возрастов, но примерно одного уровня подготовки", — сказала Медведева.

Также фигуристка выступила с программой «Анна Каренина» на открытом льду Амура в рамках российско-китайского фестиваля «ЗимФестАмур».

«Очень-очень холодно! Лед натуральный, что тоже чувствуется. Ну и особое ощущение — находиться на государственной границе, когда на поклоне в одну сторону тебе кричат “спасибо” по-русски, а в другую сторону — по-китайски!» — сказала фигуристка.