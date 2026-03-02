Кондратюк поделился, как поддерживал Валиеву после допингового скандала на ОИ-2022

«Наверное, все обстоятельства сложились так, что это мог сделать либо я, либо никто. И, наверное, меня так воспитали, что я не могу проигнорировать такую ситуацию. Мне потом даже жить будет сложнее, зная, что я мог помочь человеку, хотя бы просто быть рядом, и не сделал этого», — отметил 22-летний Кондратюк.