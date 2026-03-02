Кондратюк поделился, как поддерживал Валиеву после допингового скандала на ОИ-2022

«Наверное, все обстоятельства сложились так, что это мог сделать либо я, либо никто. И, наверное, меня так воспитали, что я не могу проигнорировать такую ситуацию. Мне потом даже жить будет сложнее, зная, что я мог помочь человеку, хотя бы просто быть рядом, и не сделал этого», — отметил 22-летний Кондратюк.
Также спортсмен добавил, что вместе с Валиевой собрал в гостиничном номере пару наборов конструктора LEGO, связанных с тематикой Поднебесной. По словам Кондратюка, это было убиванием времени, чтобы отвлечься от сложившихся обстоятельств.
11 февраля 2022 года стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, чемпионки мира среди юниоров (2020), был обнаружен запрещённый препарат «триметазидин». 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о четырёхлетней дисквалификации фигуристки, отбытие которой завершилось 25 декабря 2025 года. Все результаты, призы, медали и награды Валиевой были аннулированы, а команда России вместо золотой медали командного турнира зимних Игр-2022 получила бронзовый комплект наград.