Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кондратюк поделился, как поддерживал Валиеву после допингового скандала на ОИ-2022

Чемпион Европы и России (2022) по фигурному катанию Марк Кондратюк в эфире YouTube-канала «ДоброFon» рассказал, как поддерживал Камилу Валиеву на Олимпиаде-2022 в Пекине после новости о её положительном допинг-тесте.

Источник: Metaratings.ru

«Наверное, все обстоятельства сложились так, что это мог сделать либо я, либо никто. И, наверное, меня так воспитали, что я не могу проигнорировать такую ситуацию. Мне потом даже жить будет сложнее, зная, что я мог помочь человеку, хотя бы просто быть рядом, и не сделал этого», — отметил 22-летний Кондратюк.

Также спортсмен добавил, что вместе с Валиевой собрал в гостиничном номере пару наборов конструктора LEGO, связанных с тематикой Поднебесной. По словам Кондратюка, это было убиванием времени, чтобы отвлечься от сложившихся обстоятельств.

11 февраля 2022 года стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, чемпионки мира среди юниоров (2020), был обнаружен запрещённый препарат «триметазидин». 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о четырёхлетней дисквалификации фигуристки, отбытие которой завершилось 25 декабря 2025 года. Все результаты, призы, медали и награды Валиевой были аннулированы, а команда России вместо золотой медали командного турнира зимних Игр-2022 получила бронзовый комплект наград.