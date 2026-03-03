Москва
Татьяна Тарасова: «Уверена, что со следующего сезона наших фигуристов допустят к участию в международных соревнованиях»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российских фигуристов допустят к международным соревнованиям в следующем сезоне.

Источник: Sports

"Я уверена в том, что со следующего сезона наших фигуристов обязательно допустят к участию в международных соревнованиях.

А как нас могут не допустить, ведь прошло уже четыре года", — сказала Тарасова.