Загитова посетила строительство Центра фигурного катания в Казани

23-летняя фигуристка опубликовала фото и видео в своем телеграм-канале.
"С огромным нетерпением жду открытия Центра фигурного катания в Казани, которое состоится 30 августа! Для нас это долгожданное событие — новый этап в развитии спорта, талантов и профессионального мастерства.
Спасибо большое руководству Татарстана за поддержку и внимание к фигурному катанию — этот проект вдохновляет и открывает новые возможности для спортсменов и тренеров!" — написала Загитова.
Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.Читать дальше