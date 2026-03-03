Москва
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Загитова посетила строительство Центра фигурного катания в Казани

Олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила строительство Центра фигурного катания в Казани, где планируется запуск ее школы.

Источник: Спортс"

23-летняя фигуристка опубликовала фото и видео в своем телеграм-канале.

"С огромным нетерпением жду открытия Центра фигурного катания в Казани, которое состоится 30 августа! Для нас это долгожданное событие — новый этап в развитии спорта, талантов и профессионального мастерства.

Спасибо большое руководству Татарстана за поддержку и внимание к фигурному катанию — этот проект вдохновляет и открывает новые возможности для спортсменов и тренеров!" — написала Загитова.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше