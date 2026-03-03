Москва
Медведева об участии в российско-китайском фестивале: «Очень рада, что прикоснулась к дружбе двух великих стран»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поблагодарила организаторов российско-китайского фестиваля «ЗимФестАмур», в котором она приняла участие.

Источник: Спортс"

Фигуристка выступила с программой «Анна Каренина» на открытом льду Амура.

"Никогда не думала, что буду выступать на льду легендарной реки Амур — прямо на границе России и Китая. Но это случилось, и я очень рада, что прикоснулась к дружбе двух великих стран через лучшее, что умею — фигурное катание!

Когда мне предложили поучаствовать в международном российско-китайском фестивале зимних видов спорта, я тут же согласилась. В качестве номера выбрала олимпийскую «Анну Каренину», потому что это — вечный сюжет, пронзительная классика, понятная на любом языке и в каждой культуре.

Мне не описать все чувства, которые испытала во время выступления. Такой опыт для меня первый и уникальный. Благодарна организаторам за эту возможность!" — написала Медведева.

Медведева выступила на открытом льду Амура в рамках российско-китайского фестиваля в Благовещенске.