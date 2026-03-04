Международное агентство допинг-тестирования: «Петросян и Гуменника проверяли во время Игр ни больше и ни меньше, чем спортсменов из других стран»

От России было допущено два фигуриста: Петр Гуменник занял 6-е место в мужском турнире, Аделия Петросян стала 6-й в женском.
«Петросян и Гуменника проверяли во время Игр так же, как и любых других участников. Ни больше, ни меньше, чем других спортсменов из других стран», — сказали в пресс-службе ITA.
