Роднина о карьерах фигуристок: «У нас страна вкладывает огромные деньги в девочек, которые в 18 лет уже “старушки”. Это вопрос не только к спортсменам, а еще и к государству»

В частности, она высказалась о 21-летней Анне Щербаковой, которая не соревновалась после Пекина-2022.
"Возможное возвращение Щербаковой? Я много слышала, что у нее была очень серьезная травма. Она закончила в 2022 году и только спустя 4 года начала снова появляться на коньках. Вопрос возвращения ведь связан не только с наличием или отсутствием. Есть и другие моменты, которые мотивируют продолжать. Существует мнение, что нужно уходить красиво, чтобы потом не упасть в уровне.
У нас последнее поколение девушек в целом ушло, не докатавшись. Они все так долго тренировались, ограничивали себя, чтобы провести такую короткую карьеру. К примеру, Липницкая появилась в 2013 году, а в 2015-м мы ее уже почти не видели. Медведева каталась с 2016 по 2019 год. Все это слишком коротко при таких затратах. Я в свое время каталась на высочайшем уровне 13 лет. Нынешнему поколению такое и не снилось.
Причем это вопрос не только к спортсменам, а еще и к государству. У нас страна вкладывает огромные деньги в девочек, которые в 18 лет уже «старушки». Мы всегда говорим, что спортсмен должен быть примером, а у нас самые лучшие спустя 2 года карьеры в шоу катаются и деньги зарабатывают.
Мне этих девушек даже жалко. Хорошо, что у нас хоть Первый канал от КВН перешел к фигурному катанию и их теперь там подбирают. Несмотря на это, несколько лет карьеры — слишком мало для спортсменок с такими потрясающими данными. Мы ведь фигуристок не для шоу готовим, а для профессиональной карьеры", — сказала Роднина.