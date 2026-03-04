Роднина о карьерах фигуристок: «У нас страна вкладывает огромные деньги в девочек, которые в 18 лет уже “старушки”. Это вопрос не только к спортсменам, а еще и к государству»

У нас последнее поколение девушек в целом ушло, не докатавшись. Они все так долго тренировались, ограничивали себя, чтобы провести такую короткую карьеру. К примеру, Липницкая появилась в 2013 году, а в 2015-м мы ее уже почти не видели. Медведева каталась с 2016 по 2019 год. Все это слишком коротко при таких затратах. Я в свое время каталась на высочайшем уровне 13 лет. Нынешнему поколению такое и не снилось.