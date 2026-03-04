Загитова получила похвалу от специалиста: «Прогресс как телеведущей очевиден, а оговорки работают на популярность»

«Работа Загитовой ведущей и репортером на Первом канале (“Ледниковый период”, Олимпиада-2022) стала для нее той самой стажировкой у профи. Она погрузилась в телевизионную кухню, научилась работать в прямом эфире, брать интервью. А в 2024 году она выпустила первое ледовое шоу “Хранители времени”, а в 2025-м — второе, “Ассоль”, куда пригласила даже свою бывшую соперницу Евгению Медведеву. Это прямое воплощение роли продюсера, а не просто тренера у бортика.



Интересно, что получение образования в РГУФК открывает для нее как вариант еще одно перспективное направление — медико-реабилитационное. Фигурное катание — травмоопасный вид спорта, и Алина на собственном опыте знает, что такое восстановление после повреждений. Эти знания в сочетании с университетской базой позволят ей в будущем развивать направление реабилитации — либо в рамках своей академии, либо как отдельный проект для спортсменов, завершающих карьеру и восстанавливающихся после нагрузок.



Алина Загитова пробует себя в роли телеведущей, и здесь действительно проявились как ее сильные стороны, так и зоны роста. Есть качества, которые ей помогают: умение держаться в кадре, поставленная осанка и артистизм, приобретенные в фигурном катании, а еще дисциплина и умение работать в режиме жестких дедлайнов вместе с узнаваемостью, которая привлекает зрителей.



Но есть и сложности: критика в адрес Алины — от корифеев спорта и журналистики логична, но не смертельна. Да, речь Загитовой иногда несовершенна: она путается в подводках, ей требуется много дублей. Но важно другое: она учится. Алина сама признает, что два сезона в “Ледниковом периоде” ушли только на то, чтобы раскрепоститься перед камерой. И сейчас прогресс очевиден. Кроме того, организаторы шоу прекрасно понимают, что основная роль Алины — привлекать аудиторию, быть “хайп-машиной”. Поэтому ее искренность и даже некоторые оговорки становятся частью контента, который обсуждают. Это не недостаток, а особенность, которая работает на популярность проекта.



Мое мнение: Алина Загитова — блестящий пример того, как спортсмен может успешно перейти в новую карьеру, если вовремя осознать необходимость перемен и последовательно работать над собой. Да, путь не был гладким: были ошибки, резкие реакции на критику, конфликты с фанатами. Но именно они показывают, что она живой человек, который ищет себя и учится. Сейчас она уже не просто “экс-чемпионка”, а состоявшийся продюсер, медийная личность, студентка спортивного вуза и руководитель собственных проектов. А получение второго образования в РГУФК открывает перед ней еще и перспективное направление спортивной медицины и реабилитации, где ее опыт будет бесценен. Главное — не останавливаться, сохранять ту же дисциплину и смелость, которые привели ее к олимпийскому золоту», — сказала Зыкова в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.